Este miércoles a las 8 de la mañana una mujer de 77 años fue atropellada en Avenida Libertador de Centenario. Por razones que se investigan, un Volkswagen Up rojo la impactó luego de girar desde calle Leopoldo Lugones.

La conductora, de 55 años, circulaba en sentido norte-sur y, al doblar, embistió a la adulta mayor. La mujer recibió asistencia por personal del Hospital Natalio Burd, que al constatar las lesiones decidió trasladarla hacia ese nosocomio.

Los primeros informes dieron cuenta de la presencia de golpes, aunque la mujer se encontraba consciente. En tanto personal policial de la Comisaría 52º y de Tránsito Villa Obrera corroboraron que la documentación del auto se encontraba en orden y le practicaron el test de alcoholemia a la conductora, que resultó negativo.