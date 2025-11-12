¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 12 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigan la mecánica del incidente

Atropellaron a una mujer mayor a metros del hospital de Centenario

Fue impactada por un Volkswagen Up en la esquina de Lugones y Avenida Libertador, en un horario de gran circulación de vehículos en la zona.

Por Lucas Sandoval
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 19:03
PUBLICIDAD
La víctima se estaba consciente pero sufrió golpes importantes

Este miércoles a las 8 de la mañana una mujer de 77 años fue atropellada en Avenida Libertador de Centenario. Por razones que se investigan, un Volkswagen Up rojo la impactó luego de girar desde calle Leopoldo Lugones.

La conductora, de 55 años, circulaba en sentido norte-sur y, al doblar, embistió a la adulta mayor. La mujer recibió asistencia por personal del Hospital Natalio Burd, que al constatar las lesiones decidió trasladarla hacia ese nosocomio.

Los primeros informes dieron cuenta de la presencia de golpes, aunque la mujer se encontraba consciente. En tanto personal policial de la Comisaría 52º y de Tránsito Villa Obrera corroboraron que la documentación del auto se encontraba en orden y le practicaron el test de alcoholemia a la conductora, que resultó negativo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD