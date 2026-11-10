Familiares de Cristian Queupán arrojaron bombas molotov contra la vivienda del hombre condenado por su asesinato, luego de manifestar su disconformidad con la pena. La vecinal había advertido a la Policía sobre la posibilidad de incidentes, pero los efectivos llegaron después del ataque. No hubo heridos ni detenidos.

Un ataque con bombas molotov contra una vivienda del barrio Don Bosco II de Neuquén generó momentos de tensión durante la tarde de este martes 10 de noviembre. El hecho se produjo después de que familiares de Cristian Alejandro Queupán reaccionaran contra el domicilio del hombre condenado por el homicidio del joven.

Según vecinos del barrio, los familiares de la víctima estaban disconformes con el monto de la condena y se dirigieron hasta la casa del condenado, donde arrojaron los artefactos incendiarios.

El episodio ocurrió sobre la calle José Domene. No hubo personas heridas y, hasta el momento, tampoco se informaron detenciones por el ataque.

La vecinal había advertido sobre posibles incidentes

Uno de los datos relevantes del episodio es que, según la información aportada, desde la comisión vecinal habían advertido previamente a la Policía sobre la posibilidad de que se produjeran incidentes vinculados con la resolución judicial.

Sin embargo, cuando los móviles policiales llegaron al sector, las bombas molotov ya habían sido arrojadas contra la vivienda.

Tras el ataque, trabajaron en el lugar Bomberos de la Policía y efectivos policiales para intervenir en la situación y controlar las consecuencias del incendio.

Quién es el condenado por el homicidio de Cristian Queupán

El hombre condenado es Héctor Gabriel Mercado, declarado penalmente responsable por el homicidio simple de Cristian Alejandro Queupán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el barrio Don Bosco de Neuquén.

El tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti determinó por unanimidad su responsabilidad penal y descartó la hipótesis de legítima defensa que había presentado la defensa.

La investigación y las pruebas presentadas durante el juicio permitieron reconstruir que Queupán se había acercado al domicilio de Mercado durante la madrugada y que, cuando se retiraba del lugar, fue perseguido y apuñalado por la espalda. La herida afectó órganos vitales y provocó su muerte.

El descontento de los familiares y las consecuencias del ataque

La disconformidad de los familiares de Queupán con la condena derivó, según la información disponible, en el ataque contra la vivienda del condenado.

El episodio abrió un nuevo frente de preocupación para los residentes de Don Bosco II, especialmente por la advertencia que la comisión vecinal había realizado antes de los incidentes.

Por el momento, no se reportaron heridos ni personas detenidas por el lanzamiento de las bombas molotov. Tampoco se informaron oficialmente las características de los daños ocasionados en el domicilio.

La investigación deberá establecer quiénes participaron del ataque, cómo se organizó y qué responsabilidades penales podrían corresponder.