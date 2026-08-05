Un hombre fue brutalmente atacado durante la madrugada del martes en su vivienda del barrio Confluencia, en la ciudad de Neuquén. Un delincuente ingresó a su casa, lo golpeó con un objeto contundente y le robó distintas pertenencias antes de escapar.

El hecho ocurrió el 4 de agosto, cerca de las 3. De acuerdo con la investigación, el atacante saltó el cerco perimetral de la vivienda y golpeó la puerta. La víctima abrió creyendo que se trataba de un familiar, momento en el que el agresor irrumpió en el domicilio y comenzó a golpearlo con un elemento contundente.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió heridas cortantes en la cabeza y lesiones en uno de sus brazos que requirieron suturas. Mientras continuaba el ataque, el delincuente le exigió dinero y finalmente se apoderó de un teléfono celular, las llaves de la vivienda y un candado del portón de ingreso, tras lo cual huyó del lugar. La investigación permitió identificar al presunto autor porque la propia víctima manifestó conocerlo del barrio.

Por este hecho, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra M.E.D. en una audiencia realizada ante un juez de garantías. La acusación fue presentada por el fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez.

La acusación fue presentada por el fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez.

La fiscalía atribuyó al imputado el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por el uso de arma impropia, en carácter de autor. Como respaldo de la acusación presentó las declaraciones de la víctima y de su hija, registros fotográficos del lugar del hecho, informes médicos del hospital Castro Rendón y del Cuerpo Médico Forense, además de elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado.

M.E.D. fue detenido el mismo 4 de agosto por personal policial en inmediaciones de su vivienda, en el barrio Confluencia, mientras se desarrollaba el procedimiento de allanamiento vinculado con la investigación.

Durante la audiencia, el fiscal Maitini solicitó que el imputado permaneciera en prisión preventiva durante cuatro meses al considerar que existían riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la posibilidad de afectar a la víctima, quien reside en el mismo barrio. La defensa no se opuso al pedido.

El juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, dio por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y dispuso la prisión preventiva del acusado por ese mismo período.