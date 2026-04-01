Dos hombres fueron demorados este martes por la tarde en Villa La Angostura. Durante un allanamiento realizado por una causa que investiga un hurto, personal policial descubrió varias plantas de marihuana y cocaína fraccionada en envoltorios.

Efectivos de la Comisaría 28º realizaron el operativo en una vivienda de calle Collón Cura, y si bien no encontraron elementos relacionados con la investigación principal, secuestraron los estupefacientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de San Martín de los Andes

Durante la requisa, detectaron que en el sector del comedor había tres plantas de cannabis de distintos tamaños. En otra de las habitaciones encontraron envoltorios, algunos contenían una sustancia blanca y otros vegetal.

Luego de realizar el test orientativo se pudo constatar que se trataba de cocaína, con un peso total de 2,3 gramos. Tras la consulta con el Ministerio Público Fiscal de San Martín de los Andes, procedieron al secuestro de los elementos.

Dos hombres que se encontraban en el lugar quedaron demorados, uno de 24 y el otro de 33 años. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y se espera que se avance en la formulación de cargos en los próximos días.