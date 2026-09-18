El viaje había comenzado en Neuquén y tenía como destino las playas de Monte Hermoso, pero terminó rápido, en Roca. Un adulto y siete adolescentes que viajaban a bordo de un colectivo Mercedes Benz quedaron varados durante un control de tránsito cuando los agentes descubrieron una larga lista de irregularidades. El vehículo no estaba habilitado para transportar pasajeros y circulaba sin Revisión Técnica Obligatoria ni seguro.

El procedimiento se realizó durante el mediodía del jueves sobre la Ruta 22, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Roca, junto con agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Subsecretaría de Transporte de Río Negro, llevaba adelante un operativo de fiscalización. Entre los vehículos controlados apareció el colectivo que había salido desde Neuquén rumbo a la Costa Atlántica.

Al volante iba un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por su hijo menor y otros seis adolescentes de entre 15 y 16 años. La primera irregularidad fue contundente: el Mercedes Benz estaba realizando transporte de pasajeros sin contar con la habilitación correspondiente.

Pero la lista siguió creciendo. La licencia de conducir del hombre estaba vencida y, además, no contaba con la categoría necesaria para realizar el traslado que estaba efectuando. A esto se sumó una situación todavía más delicada respecto del vehículo: tampoco tenía la RTO vigente ni el seguro.

Ante semejante cantidad de irregularidades, los efectivos labraron el acta correspondiente y tomaron una decisión inmediata: el colectivo no podía seguir circulando con los menores a bordo. El vehículo quedó desafectado de circulación y a disposición del personal de Transporte.