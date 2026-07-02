Este jueves se cumplen cuatro años del femicidio de Agustina Fernández, la joven pampeana de 19 años asesinada el 2 de julio de 2022 en la ciudad rionegrina de Cipolletti. Por el crimen fue condenado a prisión perpetua Pablo Parra, tras ser hallado culpable por un jurado popular.

Agustina había llegado a Cipolletti para cumplir uno de sus grandes sueños: estudiar Medicina. Sin embargo, el 2 de julio de 2022 fue brutalmente atacada dentro del departamento donde vivía. Permaneció internada durante tres días en el hospital Pedro Moguillansky, hasta que los médicos confirmaron su muerte cerebral a raíz de las graves lesiones sufridas.

La madre nunca creyó la hipótesis de robo

A cuatro años del hecho, Silvana Capello, madre de la víctima, recordó las primeras horas posteriores al ataque y aseguró que desde el inicio sospechó de Pablo Parra, quien intentó presentar el episodio como un robo.

"Cuando mataron a mi hija viajé cinco horas desde Santa Rosa hasta Cipolletti pensando que no había sido un robo, que había algo más y que él estaba detrás de todo", expresó la madre en Noticias Argentinas.

La mujer relató que fue el propio Parra quien la llamó para comunicarle lo sucedido. "Él estaba muy tranquilo cuando me llamó. 'Hola, soy Pablo, el vecino de Agustina', me dijo. Hizo toda una presentación muy extraña mientras mi hija estaba convulsionando. Desde el primer momento me llamó la atención esa frialdad. No parecía conmovido por una situación tan grave que, además, había ocurrido en su propia casa. No le creí", recordó.

Pablo Parra fue condenado a prisión perpetua tras ser declarado culpable del femicidio de la joven estudiante.

Durante el juicio, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que las pruebas reunidas demostraban la responsabilidad de Parra en el femicidio, pese a que el acusado insistió en su inocencia. "A pedido de mis abogados hablo ahora. Yo soy inocente y les voy a explicar por qué soy inocente. Entregué lo más importante: mi ADN. Agustina se defendió y esa es la prueba de mi inocencia", declaró durante los alegatos.

Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal quedó acreditado que Parra no aceptó la decisión de Agustina de poner fin a la relación que mantenían y que esa negativa derivó en el asesinato. "Estaba obsesionado con ella", coincidieron en declarar amigas de la joven durante el proceso judicial.

Tras ocho jornadas de audiencias, en las que se escucharon testimonios, se presentaron pruebas y se desarrollaron los alegatos finales, el jurado popular declaró por unanimidad a Pablo Parra culpable del delito de femicidio. Posteriormente, la Justicia le impuso la pena de prisión perpetua.