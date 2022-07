Mamá de Agustina: “ella se defendió de alguien que conocía”

En declaraciones a varios medios de comunicación de La Pampa, Silvana Cappello aseguró que su hija Agustina reconoció a quien o quienes le produjeron las heridas mortales y que aun tiene dudas sobre lo que dice el amigo, dueño del departamento.

“Ella se defendió de alguien que conocía”, indicó la madre de la joven asesinada y aseguró que el cuerpo de la joven presentaba “su mano izquierda destruida” y “la cabeza deformada a golpes, pobrecita”.

A su vez, ante las preguntas sobre su opinión respecto a la versión que dio a conocer Pablo Parra (dueño del departamento y quien la encontró agonizando), opinó que “tengo muchas dudas, no me cierra lo que dice él”, aunque aclaró que no lo culpa directamente y que “si no hay nadie en la cárcel es porque todavía no se han reunido las pruebas”.



Por su parte, destacó el acompañamiento de la población en las concentraciones que se realizaron en las plazas centrales de Cipolletti y Santa Rosa (realizó un posteo en su perfil de Faceboock) y en el sepelio y entierro realizado en la capital pampeana.

También Cappello abundó sobre la hipótesis de robo que sería central en la investigación judicial y dio a conocer sus dudas “porque por dos celulares y mil dólares no podés tener la violencia y la agresividad que tuvieron con mi hija”, esa es “otra cosa que no me cierra, por eso reitero que Agustina conocía a quien la atacó y por eso tanto daño”.