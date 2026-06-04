Un nuevo robo dejó sin suministro de energía eléctrica a un barrio de Centenario. Se trata de Bella Vista, donde delincuentes removieron cableado durante la madrugada, afectando a una gran cantidad de vecinos.

El sector de calles Juan Domingo Perón y Reinaldo Moya amaneció este jueves sin luz. Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) fue alertado de la situación, y al acercarse a la zona se encontraron con un escenario que se repitió más de diez veces en los últimos días.

El servicio fue restituido a las pocas horas

Los trabajadores del EPEN pudieron solucionar los daños que causaron los robacables, quedando en funcionamiento el suministro eléctrico en todos los hogares.

Por el momento, no hay indicios de la modalidad que utilizan los delincuentes ni cómo se movilizan. En cada uno de los robos la cantidad de material que sustraen no es grande, pero sí causa inconvenientes importantes a la comunidad.

Destacaron, además, que los vecinos de los barrios afectados no han podido divisar ni dar precisiones del tipo de vehículo que utilizan los robacables. Los primeros indicios dan cuenta de una modalidad que no utiliza escaleras para subir a postes y transformadores, y en una sola oportunidad hallaron herramientas que utilizaron para cortar los cables.