Lo que debía ser un viaje inolvidable terminó marcado por una violación en San Carlos de Bariloche. Un tribunal declaró por unanimidad la responsabilidad penal de un joven acusado de abusar sexualmente de una adolescente durante el viaje realizado en 2024 y le impuso una pena de seis años de prisión.

El ataque ocurrió dentro de la habitación de un hotel, durante el viaje. La investigación llegó a juicio y, después de tres jornadas de debate, los jueces concluyeron que tanto el hecho como la autoría del acusado habían quedado acreditados.

La adolescente declaró durante las audiencias bajo medidas especiales destinadas a proteger su intimidad y evitar la revictimización. También declararon distintos testigos y se incorporaron al debate las evidencias reunidas durante la investigación. La acusación sostuvo durante el juicio que el joven debía ser declarado responsable por el abuso sexual con acceso carnal.

La querella acompañó el planteo fiscal, mientras que la defensa particular sostuvo una posición completamente diferente y reclamó la absolución del acusado. Los jueces analizaron los testimonios y el resto de la prueba incorporada durante las tres jornadas de debate. Finalmente, resolvieron por unanimidad que el delito había sido cometido y que el acusado era responsable como autor.

Qué resolvió la justicia rionegrina

La resolución judicial fijó la pena en seis años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. De esta manera, el episodio ocurrido durante aquel viaje de egresados terminó años después en una condena penal para el joven acusado.

Detrás de la sentencia queda una historia que comenzó en un contexto que debía estar asociado a la celebración y al cierre de una etapa escolar y terminó dentro de una habitación de hotel con una denuncia por violación. La Justicia consideró probado el abuso y condenó al responsable a seis años de prisión.