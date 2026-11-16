Un repartidor de Mercado Libre vivió una verdadera pesadilla mientras realizaba entregas en barrio Nuevo de Roca. Un grupo de nueve personas rodeó su Renault Kangoo, comenzó a patearla y provocó destrozos en el vehículo. En medio de la agresión, uno de los atacantes metió la mano por una ventanilla y le robó la billetera con documentación, tarjetas y $100.000 en efectivo. El episodio ocurrió a plena luz del día y terminó con una denuncia policial y una investigación judicial.

El violento episodio se produjo el viernes, alrededor de las 19, en pleno corazón de barrio Nuevo, el más popular y poblado de la ciudad. El repartidor circulaba por el sector cumpliendo con su recorrido habitual cuando llegó hasta Islas Orcadas al 3900 para entregar un paquete. Lo que debía ser una parada más de su jornada laboral terminó convirtiéndose en una situación de extrema tensión.

En ese lugar había un grupo de nueve personas que estaba quemando una silla en plena calle. Por motivos que todavía no fueron esclarecidos, la situación derivó en una agresión contra el vehículo de trabajo. Los integrantes del grupo comenzaron a patear la camioneta, que tenía las ventanillas bajas, y aprovecharon esa circunstancia para atacar al conductor.

Sin embargo, la violencia no terminó en los golpes contra la carrocería. En medio del tumulto, uno de los involucrados introdujo una mano en el habitáculo y se apoderó de una billetera y de un papel doblado que contenía dinero. El trabajador quedó así en medio de una agresión grupal que terminó con el robo de sus pertenencias.

El botín incluía $100.000 en efectivo, documentación personal, una licencia de conducir profesional y tarjetas bancarias y de débito. Mientras tanto, la camioneta también sufrió las consecuencias del ataque: el parabrisas, el paragolpes delantero y las puertas terminaron dañados por las patadas y los golpes recibidos.

Después de conseguir salir del lugar, el repartidor realizó la denuncia en la Subcomisaría 69°. A partir de allí se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo, con intervención de la Fiscalía 4. También trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre el vehículo.

Ahora, la investigación deberá avanzar sobre un dato que no pasa inadvertido: la presencia de nueve personas en el lugar y la necesidad de establecer qué participación tuvo cada una en el episodio. No es lo mismo haber estado allí que haber intervenido directamente en la agresión o en la sustracción de las pertenencias.