Un hombre que circulaba en moto fue detenido este domingo por efectivos de la Policía de la Ciudad junto al escenario montado en el barrio porteño de Palermo, donde estará el papa León XIV, por hacerse pasar por bombero voluntario y portar un permiso de circulación apócrifo.

El sujeto, de 27 años, también dijo luego que era turista, al tiempo que portaba "un handy y una sirena de patrullero trucha".

La detención se produjo entre la calle John Kennedy y la Avenida Del Libertador, en inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos y donde está el escenario central para el Sumo Pontífice, cuando el sospechoso circulaba en moto y fue parado con fines identificatorios.

Allí, presentó documentación apócrifa y dijo que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha; además, exhibió una autorización falsa para circular por la zona exclusiva.

Además, la patente de la moto simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales.

Ha tomado intervención el Juzgado Federal número 1, a cargo de María Servini, que dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.