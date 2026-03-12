Personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste y de General Conesa llevó adelante este miércoles distintos procedimientos de prevención y control en rutas y zonas rurales, en el contexto de los operativos destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre fauna y caza.

Uno de los controles se realizó sobre la Ruta Provincial N° 61, a unos 20 kilómetros de la localidad de Los Berros. Allí, los efectivos identificaron un vehículo Ford Falcon en el que viajaban dos personas oriundas de Sierra Grande. Durante la inspección se constató que transportaban veinte envoltorios con carne de guanaco, producto de una faena clandestina, con un peso aproximado de 100 kilogramos.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno de San Antonio Oeste, que dispuso la notificación de imputación correspondiente a los involucrados. Además, se labraron actas de infracción a las leyes provinciales que regulan la protección de la fauna silvestre. El procedimiento incluyó el decomiso de la carne, que posteriormente fue incinerada conforme a lo establecido por la normativa vigente, con el objetivo de evitar su comercialización ilegal y garantizar las condiciones sanitarias.

Control en Ruta Nacional N° 250

En otro operativo, personal de la Brigada Rural de General Conesa identificó sobre la Ruta Nacional N° 250 a un hombre que realizaba actividad de caza con jauría. El sujeto transportaba seis canes y no contaba con la documentación exigida para este tipo de práctica. Por tal motivo, se labró el acta de infracción a la Ley Provincial 2.056 de Fauna, que establece requisitos específicos para la actividad cinegética y busca prevenir la caza furtiva en la región.

Las brigadas rurales de Río Negro intensifican este tipo de controles en rutas y zonas rurales con el propósito de desalentar la caza ilegal, proteger la fauna autóctona y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Los procedimientos se incluyen en una política de prevención que apunta a preservar los recursos naturales y a ordenar las actividades vinculadas al uso de animales en la provincia.