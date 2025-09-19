Animales sueltos: impactaron contra una vaca y se salvaron de milagro

El viaje a Viedma tuvo que ser abortado de urgencia por el choque contra una vaca en medio del asfalto en la ruta Nacional 250, en cercanías de Conesa. Por milagro y pese a la violencia del impacto, los ocupantes de la camioneta no sufieron heridas, sólo algunos golpes, pero no pudieron llegar a destino. El animal quedó tendido a un costado del camino.

El hecho sucedió anoche, cerca de las 22.45, cuando una SUV Chery Tiggo 5 que viajaba desde General Roca hacia Viedma chocó contra una vaca en el kilómetro 156 de la vía nacional, a unos 30 kilómetros al este de Conesa. De acuerdo con las declaraciones del conductor, se sorprendió con el animal sobre el asfalto y sólo atinó a tratar de esquivarlo, pero terminó golpeándolo con el guardabarro delantero izquierdo y la rueda del mismo sector. Afortunadamente no circulaba nadie por la mano contraria y pudo terminar la maniobra con un daño menor.

Afortunadamente los ocupantes del vehículo circulaban con el cinturón de seguridad colocado, y sólo presentaban algunos golpes productomenores. El golpe destrozó parte del frente del vehículo, por lo que no pudieron continuar viaje.

La vaca quedó muerta sobre la banquina luego del violento impacto del auto

El choque se produjo en un tramo que ya se ganó fama de “maldito”. En julio pasado, una pareja de Cipolletti murió en ese mismo sector tras colisionar contra una camioneta. A la lista de antecedentes se suman otros episodios con jabalíes y caballos que irrumpen en la calzada.

La situación expone una vez más la falta de control sobre los animales sueltos en la zona, un reclamo repetido por automovilistas y vecinos. Con la oscuridad de la noche, la poca visibilidad y la velocidad de tránsito, cada cruce inesperado se convierte en un riesgo enorme.