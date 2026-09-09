El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que se radicó una denuncia policial por la destrucción intencional de la terminal de control de presentismo instalada en el Hospital “Dr. Ernesto Accame” de Allen. El hecho inutilizó el dispositivo, que forma parte del proceso de modernización e innovación tecnológica en el sistema público de salud.

Salud repudió enérgicamente el accionar vandálico y subrayó que se trató de un atentado contra un bien público destinado a transparentar la gestión del recurso humano dentro del establecimiento. “Los bienes públicos pertenecen a todos los rionegrinos y su cuidado resulta indispensable para garantizar la calidad en la prestación de los servicios”, remarcaron desde el Ministerio.

El sistema de presentismo constituye una herramienta clave para optimizar la administración hospitalaria, mejorar la eficiencia y asegurar un control transparente del personal. Su implementación se incluye en la política de modernización que busca fortalecer la gestión sanitaria en beneficio de la comunidad.

Las autoridades del hospital formalizaron la presentación ante la fuerza policial y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para investigar responsabilidades. El procedimiento apunta a esclarecer lo ocurrido y garantizar que los recursos tecnológicos destinados a la salud pública puedan seguir cumpliendo su función.

La discusión sobre el uso y cuidado de la tecnología en el ámbito sanitario quedó atravesada también por el reciente fallo judicial que declaró inconstitucional el sistema de control de asistencia mediante biometría facial y geolocalización. Mientras el Ministerio de Salud repudia la destrucción de equipos destinados a modernizar la gestión hospitalaria, la Justicia advierte sobre los límites legales en la aplicación de mecanismos de control digital, consolidando un escenario donde la innovación tecnológica debe convivir con la protección de los derechos laborales y la seguridad de los bienes públicos.