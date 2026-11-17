La búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años desaparecido en las aguas del río Neuquén, sumó este lunes una nueva jornada sin resultados positivos y obligó a ampliar el operativo varios kilómetros río abajo. Los trabajos comenzaron temprano y se extendieron hasta las 19, con la participación de efectivos de Río Negro y Neuquén que recorrieron distintos sectores de la costa y el cauce en un intento por localizar al joven, cuya desaparición fue reportada el jueves pasado en la zona de Isla Jordán, en Cipolletti.

Mientras familiares y amigos siguen de cerca cada novedad, las autoridades decidieron ampliar el área de búsqueda hacia sectores ubicados más allá del balneario municipal de Allen, ante la posibilidad de que la corriente haya desplazado el cuerpo aguas abajo.

Un operativo que no se detiene

Durante toda la jornada trabajaron en conjunto efectivos de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Cipolletti, la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía del Neuquén, personal de la Brigada Rural y de la División Montada de la Policía de Río Negro.

Las embarcaciones recorrieron el tramo comprendido entre Isla Jordán y el sector conocido como Cueva del León, ampliando luego las tareas de rastrillaje hasta superar la zona del balneario de Allen. En forma paralela, los patrullajes terrestres se concentraron en ambas márgenes del río y en sectores de difícil acceso, donde el terreno complica la visibilidad y el desplazamiento de los equipos de búsqueda.

Las tareas alcanzaron sectores ubicados más allá del balneario municipal de Allen y continuarán este martes por la mañana

La preocupación crece con el paso de los días

La desaparición del joven mantiene movilizados a familiares, amigos y organismos de emergencia desde hace varios días. Durante el fin de semana la madre, Mercedes Schumacher, había expresado públicamente su angustia y pidió continuar difundiendo la búsqueda, al tiempo que remarcó las dificultades que presenta el río debido a su importante caudal.

Las condiciones del curso de agua son uno de los factores que más preocupan a quienes participan del operativo, ya que la fuerza de la corriente amplía permanentemente el área que debe ser inspeccionada.

Al caer la tarde del lunes, las autoridades decidieron suspender temporalmente las tareas debido a la falta de luz natural. Sin embargo, el operativo no fue desactivado y los equipos volverán a desplegarse este martes para continuar con los rastrillajes en distintos puntos del río y sus costas.

Por el momento, no se reportaron indicios que permitan determinar el paradero del joven, por lo que la búsqueda seguirá concentrada en una extensa franja del río Neuquén entre Cipolletti y Allen.