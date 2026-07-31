Una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 151 quedó en la mira del anillo digital de Río Negro cuando las cámaras lectoras de patentes detectaron que tenía un pedido de secuestro vigente. La alerta fue inmediata y, pocos minutos después, el vehículo terminó retenido en un control del Cuerpo de Seguridad Vial de Catriel.

Todo comenzó cuando el sistema LPR identificó la patente de una Renault Duster blanca que avanzaba en sentido sur-norte porl a Ruta 151 en uno de los accesos a Catriel. La alarma llegó al centro de monitoreo del 911 RN Emergencias, que dio aviso a los efectivos apostados sobre la ruta para que interceptaran el rodado antes de que continuara viaje.

Una vez detenida la marcha del vehículo, los policías consultaron la información en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La respuesta no dejó dudas: la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente desde el 2 de junio de este año, dispuesto por un tribunal de San Rafael, en Mendoza, dentro de una causa por secuestro de bienes prendados.

Con esa confirmación, el procedimiento cambió de inmediato. Los efectivos avanzaron con el secuestro judicial de la camioneta, que fue retirada de circulación y trasladada al predio judicial de la unidad de Seguridad Vial, donde quedó a disposición del juzgado que había emitido la orden.

Ahora será la Justicia mendocina la que definirá los próximos pasos sobre el rodado. Mientras tanto, la camioneta permanece secuestrada en Catriel, donde quedó inmovilizada tras ser descubierta por un control que comenzó con una simple lectura de patente y terminó con el cumplimiento de una orden judicial que llevaba casi dos meses vigente.