Un utilitario Mercedes Benz Sprinter que circulaba hacia Neuquén terminó secuestrada en Cinco Saltos después de que una cámara del Anillo Digital detectara su patente y el sistema confirmara que tenía un pedido de secuestro vigente. La alerta fue emitida a partir de la lectura automática del dominio y permitió que personal del Cuerpo de Seguridad Vial interceptara el vehículo y lo pusiera a disposición del juzgado que había solicitado la medida.

Todo ocurrió el domingo, cerca de las 9.54, cuando la cámara LPR ubicada sobre la Ruta Interprovincial captó el paso del Sprinter, mientras avanzaba en dirección a Centenario. La patente fue registrada por el sistema y, a partir de allí, comenzó una verificación que terminaría complicando el recorrido del utilitario.

En ese momento se realizó la consulta a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). El resultado dejó poco margen para dudas: sobre el Mercedes Benz figuraba un pedido de secuestro vigente. Con ese dato, la información fue comunicada al Cuerpo de Seguridad Vial para que localizara el vehículo antes de que pudiera continuar su camino hacia territorio neuquino.

A partir del alerta, personal de Tránsito logró visualizar e interceptarlo. El procedimiento permitió confirmar la identidad del conductor y avanzar con el secuestro del rodado. El utilitario quedó retenido y a disposición de la Justicia, que deberá determinar ahora las circunstancias vinculadas con la medida que pesaba sobre el vehículo.

Al volante iba un barilochense con domicilio en el barrio El Frutillar. El informe policial no señala que haya sido detenido ni le atribuye la comisión de un delito, por lo que la situación del hombre quedó diferenciada de la medida judicial que pesaba concretamente sobre el Sprinter que fue secuestrado.