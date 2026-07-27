El Gobierno de Río Negro dio un nuevo paso para concretar una de las obras viales más importantes previstas para Viedma. Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Marcos Castro, se realizó la apertura de sobres de la licitación para repavimentar las rutas provinciales 1 y 51, un proyecto que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la capital provincial.

Durante el acto se presentaron las empresas HIDRACO S.A., la UTE Ingeniería y Arquitectura-Oriente Construcciones, CECOSA S.A., RIMSOL S.A. y Ribeiro S.R.L. En esta primera instancia se abrieron los sobres con la documentación técnica y los antecedentes de las firmas, mientras que en los próximos días se conocerán las ofertas económicas para definir cuál será la adjudicataria de la obra.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del proyecto para el crecimiento de la ciudad. "Esta es una obra estratégica para Viedma porque mejora uno de los principales accesos de la ciudad y acompaña el crecimiento que viene teniendo este sector. Estamos invirtiendo en infraestructura pensando en las necesidades actuales, pero también en el futuro de nuestra capital", afirmó.

El mandatario agregó que la intervención tendrá un impacto directo en la vida diaria de miles de vecinos. "La repavimentación y refuncionalización de estas rutas va a mejorar la circulación, la seguridad vial y el acceso a instituciones fundamentales para la vida de Viedma. Son obras que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de miles de vecinos y vecinas", remarcó.

La inversión provincial supera los $5.410 millones y cuenta con financiamiento de la CAF. El proyecto contempla la rehabilitación integral del pavimento, la construcción de nuevas rotondas, mejoras en intersecciones y accesos, además de iluminación, señalización y otras intervenciones destinadas a optimizar la conectividad hacia la Universidad Nacional de Río Negro, el Aeropuerto Gobernador Castello, la estación del Tren Patagónico y distintos sectores de la ciudad.

El intendente Marcos Castro también resaltó la importancia de la iniciativa para el desarrollo urbano. "Este sector nos vincula con el crecimiento planificado de la ciudad, además que es una arteria que nos conecta con distintas instituciones fundamentales. Esta obra pone en valor el desarrollo que está atravesando nuestra localidad", sostuvo durante el acto.