La Verificación Técnica Vehicular (VTV) del colectivo de la línea 532 que mató a una joven y dejó varios heridos tras perder el control en Mar del Plata, fue rechazada y concedida el mismo día, detalle que para el abogado Maximiliano Orsini, a cargo de la mayoría de las querellas, demuestra las graves irregularidades de la unidad.

Dicho colectivo, de acuerdo a lo confirmado a la agencia Noticias Argentinas, presenta antecedentes de VTV correspondientes al período comprendido entre los años 2022 y 2026, obteniendo resultados diversos.

En cuanto a aquellas verificaciones con resultado “aprobado”, se registran en fechas 25/02/2022, 03/08/2022, 22/02/2023, 25/08/2023, 23/02/2024, 28/08/2024, 26/04/2025, 03/10/2025 y 16/04/2026.

Por su parte, las verificaciones con resultado “condicional” se consignan en fechas 25/02/2022, 03/08/2022, 22/02/2023 y 22/02/2024. Finalmente, se registran en “rechazado” los días 25/02/2022, 24/08/2023, 24/04/2025 y 16/04/2026.

La inconsistencia resalta en la última verificación

En este sentido, se observa que el 16 de abril de este año, el vehículo fue rechazado y aprobado el mismo día. Frente a este escenario, Orsini pidió el informe de la VTV para saber por qué fue negada y media hora después aprobada.

La Justicia busca determinar si existieron fallas mecánicas o irregularidades que pudieron influir en el siniestro fatal.

“Tal circunstancia reviste especial trascendencia si se considera que el accidente objeto de investigación ocurrió apenas poco más de dos meses después de dicha inspección técnica, razón por la cual resulta indispensable establecer el verdadero estado mecánico de la unidad, las deficiencias detectadas, las reparaciones efectuadas y la eventual incidencia que cualquiera de tales circunstancias pudo haber tenido en la producción del siniestro”, destaca el escrito expuesto por la querella.

Un dato aportado es que el certificado de VTV “se desprende la existencia de diversas deficiencias observadas, vinculadas al sistema de frenos, pérdidas de fluidos y elementos de seguridad obligatorios”.

Ante este escenario, solicitó que se disponga la declaración de ingeniero responsable que suscribió el Certificado de Verificación Técnica Vehicular de fecha 16 de abril de 2026. Además, requirieron a la empresa que opera las plantas de VTV a que informe la identidad completa, cargo y legajo del inspector o inspectores que realizaron el análisis físico del vehículo el 16 de abril de 2026, disponiéndose la inmediata citación testimonial de dichos agentes.

El pedido también incluye una citación al jefe de la Planta de Verificación Técnica Vehicular N°111 de Mar del Plata, quien deberá explicar el procedimiento administrativo y técnico seguido respecto de la unidad inspeccionada, el protocolo aplicable frente a una verificación rechazada, el mecanismo de reinspección y las constancias que se conservan respecto de dicho trámite.

También se pidió que declare el responsable del mantenimiento de Transportes 25 de Mayo S.R.L. y se intime a la empresa transportista para que identifique el taller y el mecánico que efectuaron las reparaciones necesarias para obtener la aprobación definitiva.

La querella apunta también a la reconstrucción de cómo actuó el chofer

En otro oficio entregado en las últimas horas, se requirió que se proceda con carácter de urgente al libramiento y diligenciamiento de los oficios dirigidos a la empresa Claro para que otorgue la totalidad de la información correspondiente a la línea telefónica del chofer.

Los datos tienen que estar ligados al listado de llamadas entrantes y salientes, mensajes SMS enviados y recibidos, tráfico de datos y georreferenciación, todo ello respecto al 22 de junio de 2026, entre las 18:00 y las 19:30 horas, momento del siniestro fatal.

“La información requerida reviste singular relevancia probatoria para la reconstrucción cronológica de los acontecimientos investigados, la determinación de las comunicaciones mantenidas por el abonado involucrado, su localización mediante georreferenciación y el análisis del tráfico de datos durante la franja horaria crítica en la que ocurrieron los hechos”, concluye el documento.