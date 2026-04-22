La causa por presunta mala praxis en el caso de Alison Calfunao dio un giro decisivo en las últimas horas: la fiscalía autorizó finalmente la pericia sobre el corazón que le fue retirado durante la intervención médica que derivó en graves complicaciones.

La medida fue confirmada tras el apartamiento del fiscal Andrés Azar y la intervención de la fiscal Lucrecia Verónica Sola, quien habilitó el estudio que se realizará sobre el material resguardado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

En diálogo con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera, la joven aseguró que la decisión le da “un poco de paz dentro de todo este caos. Después de tanto pelear, porque el fiscal venía atrasando todo”, tras meses de reclamos judiciales.

¿Qué dijo Alison Calfunao tras la autorización de la pericia?

Calfunao fue contundente al referirse al proceso judicial y al accionar del fiscal anterior:

“Azar venía atrasando todo. Desde un principio dijo que no había delito, nunca quiso investigar”.

La joven sostuvo que la autorización representa un alivio parcial, aunque el contexto sigue siendo crítico:

“Es una tranquilidad. Era una traba constante, querían archivar el caso”.

Además, reafirmó que su estado previo a la cirugía era normal: “Entregué todos los prequirúrgicos, estaba todo en orden. Cada seis meses me controlaba, nunca tuve ningún problema”.

¿Qué se va a analizar en la pericia?

El estudio será realizado por el Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial de la Nación e incluirá:

Material anatomopatológico

Preparados histológicos

Muestras médicas

Documentación clínica vinculada

También participarán peritos de parte, entre ellos el especialista José Milei, propuesto por la querella.

La pericia es considerada una prueba clave para determinar si hubo responsabilidad médica durante la intervención.

¿Cómo comenzó el caso que conmocionó a Neuquén?

La historia se remonta a junio de 2025, cuando Calfunao ingresó a la clínica San Lucas para una ligadura de trompas, una cirugía de rutina.

Sin embargo, durante el procedimiento sufrió dos paros cardíacos, lo que desencadenó una serie de complicaciones críticas.

El cuadro obligó a su traslado urgente a Buenos Aires, donde:

Le amputaron una pierna

Recibió un trasplante de corazón

Permanece en recuperación

El caso generó fuerte impacto social por la magnitud de las consecuencias en una intervención considerada de bajo riesgo.

¿Cuál es la situación actual de Alison?

Actualmente, la joven atraviesa un proceso de recuperación complejo, tanto físico como emocional.

Denunció además dificultades en su tratamiento:

“No me quieren dar un dispositivo que debo ponerme. Cuando llamo, me dejan en espera 25 minutos, me cortan y no me llaman”.

Adelantó que en julio viajará nuevamente a Buenos Aires para continuar con su tratamiento:

“Si Dios quiere, vuelvo con la última parte de la prótesis”.

Mientras tanto, decidió dejar el avance judicial en manos de sus abogados:

“Ya no tengo ganas de estar peleando, quieren que uno se canse”.

¿Qué cambia con la salida del fiscal Azar?

El apartamiento de Andrés Azar fue determinante. La querella lo había denunciado por presuntos incumplimientos en la investigación.

Con la llegada de la nueva fiscal, el caso se reactivó y se autorizó una medida que había sido sistemáticamente rechazada.

Calfunao valoró este cambio:

“No conozco a la fiscal (Lucrecia Sola), pero le agradezco mucho esto de dar el pie para que se investigue”.

¿Por qué esta pericia puede cambiar la causa?

La pericia sobre el corazón es considerada el núcleo probatorio del expediente.

Podría permitir:

Determinar qué ocurrió durante la cirugía

Verificar si hubo errores médicos

Establecer responsabilidades penales

En causas de mala praxis, este tipo de estudios suele ser determinante para definir imputaciones o cierres de casos.

Impacto y contexto: un caso que expone fallas estructurales

El caso Calfunao no solo conmociona por su gravedad, sino que también vuelve a poner en discusión:

Controles en cirugías de bajo riesgo

Protocolos ante complicaciones intraoperatorias

Tiempos judiciales en causas médicas

Cómo sigue la causa

El informe del equipo forense ya está en proceso y podría demorar varias semanas o meses.

Los resultados serán clave para definir el rumbo judicial:

Posibles imputaciones

Reapertura formal de líneas investigativas

Determinación de responsabilidades

La entrevista completa: