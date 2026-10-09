Un fuerte choque entre un colectivo que trasladaba estudiantes y una camioneta Toyota Hilux GR sacudió este viernes al mediodía a la zona rural de Cuatro Galpones, al sur de Roca. Entre los 36 alumnos que transportaba, una nena de 11 años sufrió golpes en la cabeza y fue trasladada al hospital Francisco López Lima para realizarle estudios, mientras que el impacto hizo que la camioneta terminara contra un poste de luz. Pese a la violencia del episodio, no se reportaron lesiones de gravedad entre los involucrados.

El choque ocurrió alrededor de las 12.30, cuando los chicos regresaban a sus casas después de la salida de la Escuela Primaria 35. El colectivo circulaba por la calle José Adaro, de sur a norte, mientras que la Hilux avanzaba por Nahuel Huapi, de este a oeste. En el cruce de ambas calles se produjo la colisión que terminó con los dos vehículos dañados y una menor trasladada al centro de salud.

A partir de fuentes policiales se pudo conocer que el colectivo impactó contra la camioneta. La fuerza del choque desplazó a la Hilux hasta hacerla terminar contra un poste de luz, una imagen que dimensiona la violencia del golpe y que generó preocupación por las consecuencias que pudo haber tenido el episodio.

Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre la mecánica del siniestro. No se informó cuál de los dos vehículos tenía prioridad de paso, a qué velocidad circulaban ni qué maniobra realizó cada conductor antes de llegar a la intersección. Esos datos resultan centrales para reconstruir cómo se produjo la colisión y establecer las circunstancias del hecho.

Una nena de 11 años terminó en el hospital

En medio del operativo de asistencia, una niña de 11 años fue atendida por los golpes que sufrió en la cabeza. Una ambulancia del SIARME la trasladó al hospital Francisco López Lima para que le realizaran estudios y descartaran lesiones de mayor gravedad.

La menor no presentaba lesiones graves aunque permanece en observación. El conductor de la camioneta, operario de una firma frutícola regional, también sufrió algunos golpes, aunque se encontraba en buen estado general.

El dato que vuelve especialmente delicado al episodio es la cantidad de chicos que viajaban en el colectivo. Eran 36 estudiantes que acababan de salir de la escuela y volvían a sus hogares cuando quedaron involucrados en el choque. Inmediatamente se montó un operativo de seguridad para rescatarlos del interior del rodado que quedó contra una fila de alamos muy cerca de un desagüe.