El actor y docente rionegrino Mario Hernán Uribe, creador del popular personaje “Petroka”, se presentará por última vez en Neuquén con su show “Buena Petroka”, este jueves 30 de octubre en el Casino Magic. Después de volverse viral en redes sociales, “Petroka” se convirtió en un fenómeno humorístico que llevó a Uribe a recorrer los escenarios más importantes del país, con funciones agotadas y una comunidad de seguidores que crece con cada aparición.

Actor, músico y profesor, "El Marito" está por estos días sorprendido por la respuesta de los valletanos, que se ríen con su parodia y que fue compartida por miles para extender esa alegría. Incluso los propios trabajadores petroleros son los que más disfrutaron de su humor.

En tiempos de cuarentena por el coronavirus, Mario se puso en la piel de un trabajador petrolero quien exhibe su abultado sueldo con regalos y compras exorbitantes. De camisa de jeans, grandes botas marrones e infaltables anteojos negros le cuenta a una supuesta pareja por teléfono que le compró un nuevo celular y hasta una moto enduro.

“Buena Petroka” es un espectáculo humorístico musical apto para todo público, donde el público no solo disfruta del show sino que también participa activamente desde la platea. La propuesta incluye stand-up a cargo de “El Marito”, una clase musical a cargo de otro personaje delirante llamado “El Profe”, y muchas sorpresas más. Este show marca el cierre de una etapa: será la última presentación del personaje en la ciudad, antes de que el artista dé paso a un nuevo espectáculo con otros personajes en desarrollo.