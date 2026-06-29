La preocupación crece con el paso de las horas. Belén, de 20 años, y Eluney, de 17, permanecen internadas en estado crítico luego de haber sido apuñaladas durante un violento episodio ocurrido el domingo por la noche en el barrio Villa Ceferino, en la ciudad de Neuquén.

Mientras ambas continúan luchando por su vida, familiares y amigos multiplicaron en las redes sociales un pedido que rápidamente comenzó a viralizarse: una cadena de oración para acompañar la recuperación de las jóvenes. "Pido cadena de oración por ellas. Están en un estado muy crítico. Te pido, Señor, que todo salga bien, que no les pase nada malo", expresa uno de los mensajes difundidos por allegados.

Las dos jóvenes fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas de urgencia apenas ingresaron al Hospital Heller y, debido a la gravedad de las lesiones, debieron volver a ser ingresadas al quirófano para intentar estabilizar su delicado cuadro clínico.

Cómo comenzó el conflicto

De acuerdo con el relato brindado por una familiar de las víctimas, todo comenzó durante un partido de fútbol en una cancha del barrio Villa Ceferino. Según esa reconstrucción, Belén había concurrido al lugar junto a su hermana Eluney, dos jóvenes más y dos niños pequeños.

En ese momento se presentó quien sería la expareja de Belén. Siempre según la versión de la familia, el joven insistió en hablar con ella, pero la joven se negó porque la relación había terminado hacía pocas semanas.

La situación comenzó a tensarse y, minutos después, llegaron familiares y allegados del muchacho. La testigo aseguró que el grupo portaba cuchillos y otros elementos cortantes, lo que generó momentos de gran tensión e impidió que quienes estaban con las víctimas pudieran abandonar el lugar con tranquilidad.

Finalmente, el grupo logró retirarse caminando hasta la parada del colectivo de la línea 11, ubicada frente al cementerio local. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para la llegada del colectivo, siempre según el testimonio de la familiar, fueron interceptados nuevamente por el joven señalado como agresor junto a otros dos hombres y dos mujeres. Allí, los jóvenes quedaron acorralados contra el muro del cementerio.

La mujer relató que Belén sostenía en brazos a una niña de cinco años cuando fue tomada del cabello por dos mujeres. Tras lograr que otra persona pusiera a resguardo a la menor, comenzaron los golpes.

En medio del ataque también fueron agredidos otros integrantes del grupo, entre ellos dos hermanos de las jóvenes.

Seis puñaladas entre las dos víctimas

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia, Belén y Eluney recibieron tres heridas de arma blanca cada una. Las lesiones fueron provocadas en la zona de la cintura y en la parte superior del torso, comprometiendo sectores cercanos al pulmón, lo que agravó considerablemente su estado de salud.

En el caso de la adolescente de 17 años, la familia aseguró que ni siquiera advirtió en un primer momento que también había sido apuñalada debido al estado de shock provocado por la agresión. Fueron personas que pasaban ocasionalmente por el lugar quienes auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de urgencia al Hospital Heller.

Una vez allí, el personal médico confirmó la gravedad de las heridas y decidió intervenir quirúrgicamente a ambas jóvenes de inmediato.

Los familiares reclamaron que el hecho sea esclarecido y que los responsables sean identificados. La mujer sostuvo además que ambas familias habían intentado anteriormente intervenir para evitar nuevos conflictos entre Belén y su expareja.

Por estas horas, la investigación avanza para determinar la mecánica del ataque, identificar a todos los participantes y establecer las responsabilidades penales por una agresión que dejó a dos jóvenes internadas en estado crítico.