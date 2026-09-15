El gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro destinará $7.000 millones generados por una nueva inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151. El proyecto de ley enviado a la Legislatura establece que los fondos provenientes del Proyecto Duplicar Norte tendrán un destino exclusivo: las primeras intervenciones sobre dos corredores fundamentales del Alto Valle, sin posibilidad de utilizarlos para gastos corrientes.

“Decidimos que este dinero será invertido automáticamente en las primeras obras, a partir del mes de noviembre”, señaló Weretilneck, quien además impulsó el acuerdo con Nación para que la Provincia asuma la gestión de ambas rutas.

El mandatario remarcó que la medida forma parte de una decisión más amplia: hacerse cargo de corredores estratégicos y transformar los nuevos recursos en soluciones concretas. “Estamos cumpliendo el compromiso que asumimos para que nuestras rutas estén en condiciones. Río Negro tiene rumbo y tiene futuro”, sostuvo.

El acuerdo con la empresa Oldelval es parte del Proyecto Duplicar Norte, que contempla la construcción de un oleoducto de 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. Como contraprestación, la Provincia recibirá un Aporte al Desarrollo Territorial de $7.000 millones, además de una tasa anual de U$S 200.000 destinada a tareas de control y fiscalización. La obra fue declarada de interés público y se incorporó al régimen provincial que prioriza la contratación de mano de obra local.

En este caso, los fondos iniciales permitirán transformar una oportunidad productiva en mejores rutas para miles de rionegrinos, reforzando la seguridad vial, la producción y la vida cotidiana en el Alto Valle.