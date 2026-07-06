Una escena insólita terminó con un hombre esposado y una máquina de peluches destrozada. Lo que parecía una madrugada más en el centro de Bariloche terminó frente a un comercio, donde un violento ataque contra un juego electrónico quedó registrado por las cámaras de seguridad y derivó en una causa penal.

Según la acusación, todo ocurrió el domingo 5 de julio, alrededor de las 3:50 de la madrugada. El hombre caminaba junto a otras personas cuando, por motivos que todavía se investigan, descargó un fuerte golpe de puño contra la máquina de peluches instalada en el exterior del local. El impacto fue suficiente para romper uno de los vidrios del gabinete.

La secuencia no pasó inadvertida. Minutos después ingresó un llamado al 911 y comenzó un seguimiento a través del sistema de videovigilancia de la ciudad. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido del grupo hasta que efectivos policiales lograron interceptarlo frente a la Escuela 16, donde el presunto autor fue detenido.

En la audiencia judicial realizada este lunes, el juez declaró legal el procedimiento al entender que se trató de un caso de flagrancia y que la Policía actuó dentro de las facultades previstas por la ley.

La Fiscalía imputó al acusado por el delito de daño, en calidad de autor. Para sostener la acusación presentó la denuncia del responsable del comercio, las grabaciones que muestran el momento exacto del ataque, el acta policial, un croquis del lugar y los informes médicos confeccionados tras la detención.

Aunque la defensa no se opuso al inicio de la investigación, adelantó que tiene una versión diferente de lo ocurrido y buscará demostrarla durante el proceso. Además, ambas partes coincidieron en explorar una salida alternativa que evite llegar a juicio.

Por ahora, la investigación quedó formalmente abierta y tendrá un plazo de tres meses para reunir nuevas pruebas. Si no hay un acuerdo antes, el expediente seguirá su curso hasta el próximo 6 de octubre, mientras una simple máquina de peluches se convirtió, inesperadamente, en protagonista de una causa judicial.