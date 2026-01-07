El Gobierno Nacional dio por concluidas las tareas del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una decisión que se enmarca en los resultados obtenidos tras la implementación del Plan Bandera, estrategia federal que logró una significativa baja de los homicidios en la ciudad santafesina.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se derogó la Resolución Nº360 del 11 de mayo de 2024, que había creado el GEANRO para intervenir de manera directa en Rosario, uno de los epicentros de la problemática vinculada a las organizaciones narcocriminales.

Según se detallaba en la normativa original, el Grupo Especial tenía como misión colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y los delitos conexos, en el marco de una ofensiva integral contra el crimen organizado.

Tras los resultados alcanzados, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la finalización de la labor del GEANRO, destacando el impacto positivo de la estrategia en la reducción de los asesinatos dolosos tanto en la ciudad como en la provincia.

Desde la cartera de Seguridad aclararon que, si bien se trata de una baja relevante, no implica un retiro del Estado, sino una redistribución de los recursos y efectivos disponibles, con el objetivo de optimizar el uso de las fuerzas federales en otros puntos críticos del país.

Por último, recordaron que continúa vigente la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico, un ámbito de coordinación interinstitucional que permite unificar criterios de política criminal y compartir información clave sobre causas e investigaciones en curso.