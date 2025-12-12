La División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó un procedimiento inmediato luego de recibir una notificación de la Oficina de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación. El aviso advertía sobre la publicación de una presunta nota de suicidio en un foro digital, acompañada por la imagen de una joven y la mención a una posible ingesta masiva de pastillas.

Pese a la falta de datos precisos sobre la ubicación del domicilio, los agentes se trasladaron al barrio indicado en la denuncia para iniciar la búsqueda, en San Martín de los Andes.

Una vez en el lugar, la colaboración de los vecinos fue clave. A partir de las descripciones aportadas, el personal logró individualizar la vivienda señalada en la alerta.

Hallazgo y asistencia médica inmediata

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a la joven semiinconsciente sobre una cama, con signos de autolesiones y envases de medicación en el entorno. De inmediato se convocó al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El equipo del SIEN constató que la mujer se encontraba con vida, aunque desorientada, y procedió a su estabilización. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo.

Internación y abordaje en salud mental

En el centro de salud, el equipo médico dispuso la internación involuntaria para garantizar la intervención de Salud Mental y Clínica Médica, con el objetivo de asegurar la contención y la continuidad de cuidados.

El operativo destacó la coordinación entre la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Seguridad, el SIEN y la comunidad. La rápida actuación permitió asistir a tiempo a la joven en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante señales de alerta, como publicaciones de despedida, referencias a autolesiones o ingesta de medicamentos y cambios bruscos de conducta, se recomienda dar aviso inmediato a los servicios de emergencia o fuerzas de Seguridad. Argentina cuenta con varias líneas de ayuda