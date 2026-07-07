En pleno festejo: iba marcha atrás por autopista Panamericana, se cruzó al carril rápido y lo chocaron

A los nervios experimentados luego de una de las remontadas de la Selección argentina más épicas de la historia, la tarde de este martes 7 de julio tuvo otra situación que colmó a la sociedad de adrenalina. Fue en el norte del conurbano bonaerense donde la imprudencia al volante terminó con impactante choque se volvió viral a través de las redes sociales.

Cómo fue el impactante choque del ramal Escobar de la autopista Panamericana

Minutos después de la increíble victoria de Argentina ante Egipto por 3-2, el Ramal Campana de la autopista Panamericana lucía inusualmente vacío. En ese escenario, una familia que circulaba por uno de los puentes peatonales registró cómo una camioneta Honda CR-V color gris oscuro circulaba marcha atrás.

Casi como si se tratara de una tragedia anunciada, ocurrió una violenta colisión. El vehículo que iba en sentido contrario fue impactado por un Volkswagen Vento de color blanco que no pudo evitar frenar.

De acuerdo con distintos portales, la secuencia ocurrió en el kilómetro 40 del mencionado ramal, a la altura de la localidad de Benavídez. Al parecer, la principal hipótesis indica que la persona que manejaba marcha atrás intentó volver a una salida que había sobrepasado.

Operativo de remoción de los vehículos

A raíz del choque se llevó a cabo un operativo en esa zona de la Panamericana para remover los vehículos involucrados en el choque. Finalmente logró liberarse la calzada.

Efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, personal de seguridad vial y una ambulancia actuaron en el sitio del siniestro. Una mujer de 44 años tuvo que ser atendida y trasladada por el estado de shock en el que se encontraba. Por su parte, el otro conductor recibió atención en el lugar.