Murió un hombre que se descompensó en un partido de fútbol de veteranos en Cipolletti

En una de las canchas del complejo Duronia de la ciudad de Cipolletti, ubicado en la avenida de la Circunvalacion Presidente Illia, un hombre murió este sábado tras desmayarse mientras disputaba un amistoso de cara al inicio de la Liga Municipal de Veteranos.

Las informaciones indicaron que la persona de alrededor de 60 años se descompensó en pleno desarrollo del partido, en una de las canchas del complejo. Compañeros, rivales y gente ubicada en los alrededores del terreno de juego intentaron hacerle la reanimación cardiopulmonar (RCP), pero resultó en vano. Luego, un grupo de personas lo subieron a una camioneta particular para trasladarlo al hospital Pedro Moguillansky donde lamentablemente se informó de su fallecimiento.

A partir de las 17 se suspendieron todas las actividades en el lugar. Las versiones de gente que estuvo por la tarde en las instalaciones del predio indicaron que el hombre había sido invitado este sábado por el equipo "Los Nativos". "Cayó de rodillas en la mitad de la cancha, quedó tirado, le dieron asistencia y se lo llevaron al Hospital. Luego nos comunicaron que lamentablemente había fallecido", dijo un consternado jugador del equipo rival.

Según los compañeros del hombe, que se estaban preparando para el inicio del torneo que se juega en Duronia a partir de marzo, era la primera vez que asistía, era nuevo en las convocatorias. "No era alguien que venía en forma habitual", explicaron.

Luis Valverde era un empleado petrolero, oriundo de Buenos Aires, que residía en la región periódicamente. Este año había sido invitado por otro de los integrantes de "Los Nativos" para formar parte de estos rituales sabatinos. Con domicilio semipermanente en Centenario, provincia de Neuquén, aceptó y el destino quiso que en este primer acercamiento a su nueva actividad de esparcimiento, falleciera.

Aunque se trató de un jugador amateur y el deceso se produjo en uno de los predios donde habitualmente hay competencia por diferentes certámenes, la situación vivida nada tuvo que ver con estas propuestas. Se trató de un turno de cancha, como los que se pautan diariamente para despuntar el vicio. Fue una reunión deportiva totalmente privada, que tuvo un trágico desenlace alrededor de las 16.30 de un sábado particularmente caluroso en el Alto Valle.

Compañeros de equipo y de trabajo ya se contactaron con los familiares de Valverde en Buenos Aires para poder trasladar al cuerpo en las próximas horas y reciba sepultura en su lugar de orígen.