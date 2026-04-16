Una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente fue recuperada este miércoles por la tarde en la localidad de Centenario, en el marco de un operativo realizado por personal de la División Motorizada de la Policía de Neuquén durante tareas de patrullaje preventivo.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 16:20 sobre la calle Canadá, a metros de la Ruta 22, donde los efectivos detectaron una moto de 110 cilindradas que circulaba a alta velocidad, presentaba irregularidades visibles y era conducida por un hombre sin casco. Al intentar identificarlo, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a los pocos metros.

Tras verificar los datos del rodado, se confirmó mediante el sistema correspondiente que la motocicleta tenía un pedido de secuestro por una causa de hurto, con intervención de la fiscalía de delitos contra la propiedad. Además, los efectivos policiales constataron que había inconsistencias entre la numeración del dominio y la del chasis, lo que incrementó las sospechas sobre su procedencia.

El conductor de la motocicleta fue demorado, trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la motocicleta quedó secuestrada y a disposición de fiscalía.