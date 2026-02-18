Un rápido operativo policial permitió frustrar un intento de robo en una concesionaria del centro de Neuquén y derivó en la demora de dos sospechosos, uno mayor de edad y otro menor, que fueron sorprendidos dentro del predio tras violentar el ingreso.

El procedimiento se inició cerca de las 3:30 de la madrugada de este miércoles, cuando un llamado alertó sobre movimientos sospechosos en una automotriz ubicada sobre Diagonal 9 de Julio 280. Personal de la Comisaría Primera llegó al lugar y constató que la reja del comercio presentaba daños y que había personas en el interior.

Según informó el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, al arribar los efectivos los sospechosos intentaron escapar por la parte trasera del predio. “Se hizo un cerrojo con móviles que estaban en la zona y se logró la demora de dos sujetos a pocos metros del lugar”, explicó el comisario en declaraciones al programa La Mañana es de la Primera por AM550 La Primera.

De acuerdo con la información policial, se trataba de un joven de 18 años y un adolescente de 17. El mayor posee antecedentes penales, mientras que el menor no registra antecedentes y fue entregado posteriormente a sus padres, con intervención de la comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Los efectivos secuestraron herramientas que habrían sido utilizadas para forzar el ingreso al local y constataron que dentro del predio había una motocicleta con signos de manipulación y daños en el sistema de arranque. “Habían ingresado y estaban intentando sustraer un vehículo. Primero intentaron con una moto de alta gama”, detalló Mazzone.

El propietario de la concesionaria se presentó en el lugar y aportó registros de las cámaras de seguridad que coincidirían con la vestimenta y características de los demorados. Según indicaron, no alcanzaron a sustraer elementos, aunque ya habían provocado daños en la estructura del comercio.

El mayor de los sospechosos quedó a disposición de la Justicia y será sometido a audiencia de formulación de cargos, mientras que el menor fue restituido a su familia conforme a la normativa vigente.