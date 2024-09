Dieron de baja 10 sitios de juego online ilegales en Neuquén

A instancias de una investigación realizada por la fiscalía de Asignación de Casos y Atención al Público, fueron dadas de baja páginas de juego online ilegal que operaban en la provincia de Neuquén.

El requerimiento lo efectuó el fiscal del caso Diego Azcárate, luego de iniciar la investigación con información aportada por las autoridades del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) en una denuncia de fines de junio pasado, por el delito de explotación de juegos de azar sin autorización.

La investigación comprendió diez páginas: 1xbet.com; bodog.com; duelbits.com; casinozeus.club; casinozeta.club; 20bet.com; bc.game; casino33.co; megapari.com; y 1win.com.

De acuerdo a los informes que recibió el fiscal del caso, eran páginas que contaban con un sistema de captación de apuestas ofreciendo diversos medios de pago, operaban desde cualquier sistema electrónico con conexión a Internet en la provincia, no tenían adecuados sistemas de restricción de ingresos a menores de 18 años de edad, no ofrecían garantías de pago, permitían apuestas anónimas y las políticas de privacidad eran ambiguas, sin garantizar adecuada protección de los datos de los usuarios, además de no contar con evidencia de aportes laborales o pago de impuestos según normativas locales.

A esto último, se suma el hecho de que no tenían un dominio habilitado para juegos online: para poder operar en el país, además de la autorización de los organismos reguladores provinciales, debe contar con la extensión del dominio bet.ar, la cual es asignada por el administrador de dominio nic.ar que los valida.

El fiscal del caso indicó que “a partir de herramientas de búsqueda se obtuvieron datos orientativos del lugar de registración de las páginas web denunciadas, teniendo sedes todas en países extranjeros (Colombia, Estados Unidos, Islandia, Panamá, Reino Unido).

En este contexto, el fiscal del caso ordenó diversas medidas para hacer cesar el delito: mediante una resolución que envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la autoridad de aplicación de licencias de empresas prestadoras de servicios de tecnologías de comunicación, indicó que “notifique a la totalidad de los licenciatarios de empresas que operen en el territorio de la provincia de Neuquén y prestan el servicio de valor agregado, provisión de internet, servicios de comunicaciones móviles y servicios de telecomunicaciones fiables e inteligentes, que deberán disponer lo necesario para el bloqueo e impedimento de acceso de clientes, consumidores o usuarios a los sitios web denunciados”.

También ordenó que “se remita listado de tales licenciatarios y sus datos de contacto, como así también informe cualquier obstáculo que desde tal autoridad de aplicación avizoren para el cumplimiento de la presente”. Y dispuso que ENACOM “notifique tal medida a las Cámaras Empresarias del sector que agrupen empresas licenciatarias prestadoras de los Servicios de Tecnología de las Comunicaciones y de Contenidos en jurisdicción de la provincia de Neuquén, para que estas comuniquen a sus asociados la medida dispuesta”.

Coordinación para bloquear accesos

El representante del Ministerio Público Fiscal remitió un oficio al Banco Central de la República Argentina para que se informe “a las empresas bancarias, de tarjetas de crédito y de billeteras de pago virtuales controladas por el Banco Central de la República Argentina, que se vinculen con las plataformas de juego online denunciadas, que deberán abstenerse de realizar cualquier actividad que le permita y/o facilite a la compañía explotadora del juego online, llevar adelante sus transacciones e impedir cargas, debiendo a su vez arbitrar todos los medios que resulten necesarios para evitar que tales acciones se concreten. En tal sentido, deberán proceder a bloquear todas las cuentas bancarias y medios de pago que se detecten utilizadas para captar apuestas de juego a través de los sitios mencionados, remitiendo informe de las mismas”.

La investigación del Ministerio Público Fiscal se realizó en el contexto de un convenio que firmaron en mayo último, el fiscal general José Gerez y el presidente del IJAN, Raúl Béttiga, con el objetivo principal de trabajar en conjunto para combatir y prevenir el juego ilegal online, en un contexto donde proliferaron las páginas web que ofrecen juegos de azar a los y las adolescentes menores de edad.

Bajo esta premisa, acordaron la coordinación de los procedimientos necesarios para bloquear aquellos accesos a páginas web de juegos online que no tengan la aprobación de una lotería oficial del país, ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).