La alianza entre LaLiga y Mercado Libre pretende frenar la piratería en Latinoamérica

Mercado Libre y LaLiga sellaron una alianza estratégica con el objetivo de combatir la piratería digital y la falsificación de contenido en Latinoamérica. A través de este acuerdo, la competición española se une a la Alianza Anti-Falsificación de Mercado Libre (MACA), un proyecto que conecta a la plataforma con titulares de derechos de propiedad intelectual y asociaciones para frenar la distribución de productos y servicios ilegales.

La colaboración se centrará en la protección de los derechos audiovisuales de LaLiga, en un contexto de creciente consumo de retransmisiones deportivas ilegales. Entre las medidas destacan la identificación, denuncia y retirada de servicios de IPTV clandestinos, dispositivos modificados y cualquier mecanismo que facilite el acceso no autorizado a los partidos. Además, ambas organizaciones intensificarán el diálogo con autoridades regionales para fortalecer la legislación contra la piratería digital.

El acuerdo también contempla acciones de concienciación pública, con el fin de visibilizar los efectos negativos de la piratería en la industria deportiva y en los propios aficionados. “Proteger nuestros derechos audiovisuales es una prioridad. La piratería afecta a los clubes, a la competición y a la experiencia de los hinchas. Esta alianza con Mercado Libre refuerza nuestro compromiso en la región”, señaló Marc Tarradas, director general de LaLiga para Sudamérica.

Con esta incorporación, LaLiga se suma a otras entidades que ya forman parte de MACA, consolidando el proyecto como uno de los principales mecanismos de defensa contra el fraude digital en la región. La iniciativa refuerza el papel de Mercado Libre en materia de seguridad digital y confirma la estrategia de la liga española de blindar su producto en uno de los mercados con mayor consumo de fútbol del mundo.