El fiscal Andrés Azar, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares, formularon cargos a J.J. por el homicidio de Sebastián Duarte, cometido el pasado 2 de mayo en Neuquén.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido entre las 18:15 y las 18:45, en la vereda de una vivienda ubicada en el sector Choconcito.

En ese momento Duarte se encontraba en la puerta junto a otras personas cuando se produjo un breve intercambio verbal donde el atacante exclamó insultos xenófobos. Ahí el imputado extrajo un cuchillo de cocina con mango negro y le clavó una puñalada en la zona baja del abdomen.

Como consecuencia de la agresión, el arma se rompió y la hoja quedó en la zona abdominal de la víctima. Luego del ataque, el acusado se fugó, mientras que la víctima fue trasladada por vecinos al hospital, donde finalmente falleció por una hemorragia masiva.

El acusado quedó detenido: qué delito le atribuyeron

Tras varios allanamientos realizados en jurisdicción de Comisaría Tercera, la Policía no logró encontrar al sospechoso en los domicilios vinculados a la causa. Sin embargo, horas más tarde, el hombre se presentó voluntariamente junto a un abogado en la Fiscalía.

Horas después, en la audiencia, el delito que la fiscalía le atribuyó a J.J. es homicidio simple, en carácter de autor. El Ministerio Público Fiscal solicitó que se imponga al imputado la prisión preventiva por el plazo de 15 días, medida a la que la defensa no se opuso.

Además, Azar requirió que se fije un plazo de investigación de cuatro meses. En la audiencia intervino una abogada particular como querellante, quien adhirió a todos los planteos de la fiscalía.

El juez de garantías Juan Guaita, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos, hizo lugar a la medida pedida por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva por 15 días. Finalmente, el magistrado fijó el plazo de investigación en cuatro meses.