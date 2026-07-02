La madrugada en Dina Huapi dejó una escena tan llamativa como preocupante. Un conductor que circulaba en una Ford Bronco terminó dormido al volante mientras esperaba la luz verde de un semáforo en el acceso a la localidad. La situación motivó la rápida intervención del personal de la Comisaría 36°, que constató lo que ocurría y dispuso el secuestro del vehículo luego de que el hombre se negara a realizar el test de alcoholemia.

Todo ocurrió alrededor de las 4:50, cuando un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio advirtió que la camioneta circulaba de manera irregular. La forma en la que avanzaba llamó inmediatamente su atención, por lo que decidió mantenerse alerta ante la posibilidad de que pudiera producirse un incidente vial.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado pocos minutos después. Al llegar a un semáforo ubicado en el acceso a Dina Huapi, la Ford Bronco se detuvo normalmente, pero el conductor nunca volvió a poner el vehículo en marcha. Había quedado completamente dormido al volante, generando una escena tan insólita como riesgosa para el resto de quienes transitaban por el sector.

Ante esa situación, se dio aviso a la Policía y rápidamente acudió al lugar personal de la Comisaría 36° de Dina Huapi. Los uniformados intervinieron para controlar el episodio, asistir en la situación y verificar el estado del conductor. Posteriormente, durante el procedimiento, los efectivos le solicitaron que se sometiera al test de alcoholemia. No obstante, el hombre se negó a realizar la prueba, una decisión que derivó en la aplicación de las medidas previstas para estos casos.

Como consecuencia del procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro de la Ford Bronco, que fue retirada del lugar. De esa manera, el episodio concluyó sin personas lesionadas, aunque volvió a poner en evidencia el peligro que representa un conductor que pierde la capacidad de mantenerse al mando de un vehículo en plena vía pública.