Quedó firme la absolución de los cinco acusados por la explosión en la refinería New American Oil

La sentencia que absolvió a los cinco imputados por la explosión ocurrida el 22 de septiembre de 2022 en la refinería y base de la empresa New American Oil S.A. (NAO), en Plaza Huincul, quedó firme luego de que el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares decidieran no presentar recursos de impugnación dentro de los plazos establecidos por la ley. De esta manera, concluyó el proceso judicial sobre las responsabilidades penales investigadas en la causa.

El fallo había sido dictado el 12 de mayo por el Tribunal Colegiado que intervino en el juicio oral y público. En esa oportunidad, los jueces absolvieron a los cinco acusados al considerar que la fiscalía y las querellas no lograron demostrar, cuál fue la causa exacta de la explosión ni la responsabilidad penal atribuida a los imputados por el hecho en el que murieron los operarios Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Si bien tras la lectura de la sentencia se había planteado la posibilidad de recurrir el fallo ante un tribunal superior, finalmente ninguna de las partes acusadoras ejerció ese derecho. La revisión de las sentencias constituye una garantía fundamental del debido proceso, aunque en este caso la decisión judicial quedó firme al no presentarse impugnaciones.

Un fallo con recomendaciones

La resolución fue el resultado de un extenso juicio oral desarrollado durante varias semanas, en el que se incorporó una importante cantidad de pruebas testimoniales, documentales y periciales vinculadas a aspectos técnicos de la actividad industrial. En una sentencia de más de 150 páginas, el Tribunal expuso en detalle los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentaron la absolución de los cinco imputados.

Además de resolver sobre la responsabilidad penal, los magistrados formularon una recomendación dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación para que fortalezca los mecanismos de control sobre este tipo de actividades. En ese sentido, propusieron avanzar en sistemas de fiscalización técnicamente suficientes, efectivos e independientes que permitan verificar de manera sustancial las condiciones de seguridad en las que se desarrollan procesos industriales como el analizado en esta causa.

A través de una comunicación oficial, la Justicia neuquina señaló que "con la firmeza de la sentencia concluye el proceso judicial respecto de la responsabilidad penal debatida en esta causa". Con el vencimiento de los plazos para recurrir la decisión, el fallo quedó definitivamente confirmado y se dio por finalizada la instancia penal vinculada a la explosión que conmocionó a Plaza Huincul en 2022.