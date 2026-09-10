Un hombre de 45 años resultó herido de bala en ambas piernas durante un tiroteo registrado en la noche de este miércoles en calle Mengelle, entre Arenales y Avenida La Plata de Cipolletti, frente al barrio La Paz. El episodio ocurrió pasadas las 23 horas y generó un fuerte despliegue policial en la zona.

La víctima relató que transitaba por el sector cuando quedó en medio de un enfrentamiento entre una persona y otra que se encontraba en el interior del barrio La Paz. Tras recibir asistencia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de Eugenia Vallejos y Gabriel Lamas, quienes trabajaron en el lugar junto al Gabinete de Criminalística. Asimismo, se espera el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los disparos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y las responsabilidades.

La zona donde ocurrió el tiroteo quedó bajo custodia policial durante varias horas, mientras se realizaban los peritajes y el levantamiento de pruebas. Los investigadores tomaron testimonios de vecinos que escucharon las detonaciones y que podrían aportar datos relevantes para identificar a los responsables. El operativo incluyó el secuestro de vainas servidas y la búsqueda de huellas en todo el perímetro, con el objetivo de avanzar en investigación.