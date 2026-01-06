Una mujer que viajaba en un colectivo de la empresa Las Grutas, en la línea que une Sierra Grande con Viedma, sufrió una descompensación en plena Ruta Nacional 3 y debió ser asistida por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME).

El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando la pasajera, oriunda de San Antonio Oeste y con destino a Viedma para una interconsulta médica, comenzó a convulsionar en el interior del micro. La situación generó preocupación entre los pasajeros, quienes rápidamente dieron aviso al chofer, que se comunicó con el Comando de Emergencias 911, lo que permitió activar el protocolo de asistencia.

La alerta derivó en la intervención de un equipo médico del SIARME, inspectores de la Secretaría de Transporte de Río Negro, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial y personal de la comisaría 41º de San Javier que escoltaron el micro. El despliegue se realizó en un tramo de la ruta ubicado a unos 25 kilómetros de esa localidada, donde el colectivo se detuvo para facilitar la atención.

La mujer recibió asistencia inmediata y fue estabilizada en el lugar antes de ser trasladada para continuar con la atención médica. Los pasajeros destacaron la coordinación entre los organismos que participaron del operativo, que permitió contener la emergencia y garantizar el traslado seguro de la paciente. Y la importancia de contar con protocolos de respuesta rápida en los servicios de transporte público, especialmente en trayectos de larga distancia donde las emergencias médicas pueden ocurrir en zonas alejadas de centros urbanos.