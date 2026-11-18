Axel Adrián "El Chinito" Araneda aceptó una pena de 3 años y 3 meses de prisión por la tragedia de la Ruta 22, en la que murieron cuatro integrantes de una familia. Sin embargo, todavía no está definido si continuará tras las rejas: mañana, cuando se conozca la sentencia, los jueces deberán resolver cómo se computa el tiempo que lleva detenido con prisión preventiva y si están dadas las condiciones para que el cumplimiento de la condena sea condicional. La posibilidad de que recupere la libertad, sujeto a medidas cautelares, abre un nuevo capítulo en una causa que conmocionó a Río Negro.

El acuerdo se concretó durante una audiencia de juicio abreviado realizada en Roca. Allí, Araneda reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena negociada entre la Fiscalía, la querella particular y su defensa. También se establecieron seis años de inhabilitación para conducir.

La querella, que representa a los familiares de las víctimas, encabezada por Marcelo Hertzriken Velazco, manifestó su conformidad con el procedimiento. Un familiar tomó la palabra y aseguró que estaba de acuerdo.

Pero la discusión todavía no terminó. La pena acordada es de 3 años y 3 meses, aunque el acusado permanece detenido desde noviembre de 2025. Ese tiempo de prisión preventiva podría tener una incidencia decisiva en la modalidad de cumplimiento. Si los jueces consideran que corresponde una ejecución condicional, Araneda podría abandonar la cárcel mañana y quedar sujeto a restricciones y obligaciones judiciales.

El choque en la Ruta 22

La tragedia ocurrió el 21 de noviembre de 2025, a la altura de Allen. La potente Volkswagen Amarok V6 que conducía Araneda embistió desde atrás a una Ford EcoSport en la que viajaba una familia de Catriel, que se había detenido sobre la ruta. El vehículo terminó envuelto en llamas y murieron Liliana Cocuzza, su hija Karina Gutiérrez Cocuzza y los pequeños Luisina Pilar y Thiago Gutiérrez Fluxa. El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez que había descendido a ajustar el equipaje.

La investigación fiscal sostuvo que Araneda circulaba a unos 170 kilómetros por hora. También se analizaron las circunstancias vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias. La calificación legal finalmente acordada fue homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad y la cantidad de víctimas fatales.

Este jueves, a las 12, el tribunal integrado por Oscar Gatti, Maximiliano Camarda y Alejandro Pellizzon dará a conocer la sentencia. Allí quedará definido si los 3 años y 3 meses se traducen en una permanencia efectiva en prisión o si el tiempo de detención preventiva y las condiciones legales permiten que Araneda continúe el cumplimiento de la pena en libertad, bajo medidas cautelares.