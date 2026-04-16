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Jueves 16 de Abril, Neuquén, Argentina
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Le incautaron el vehículo

Quiso eludir un control de tránsito y lo detuvieron: la moto tenía pedido de secuestro

El vehículo está vinculado a una causa radicada en la comarca petrolera. Qué hacer ante un control vehicular en la vía pública.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 18:43
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Quiso eludir un control de tránsito y lo detuvieron: iba en una moto con pedido de secuestro

Intentar evadir un control de tránsito no sólo agrava cualquier situación, sino que expone a terceros a riesgos innecesarios y constituye una conducta sancionable. Esto fue lo que ocurrió en la madrugada de este jueves con un joven que intentó eludir a la Policía de Neuquén, lo demoraron y descubrieron que la moto tenía pedido de secuestro.

Cerca de las 2:20, personal policial de la Comisaría 20° demoró a un joven y secuestró una motocicleta con pedido vigente de secuestro. Todo se desarrollo durante las tareas habituales de patrullaje en la zona.

Los efectivos policiales advirtieron la presencia de un motociclista que circulaba en una actitud sospechosa, por lo que le ordenaron detener la marcha mediante señales, tanto lumínicas como sonoras. Sin embargo, el conductor intentó darse a la fuga.

Identificación, demora y una moto "flojita de papeles"

A los pocos metros, los policías lograron interceptar al joven que había intentado huir. Tras la identificación del sujeto y la verificación de la moto, se constató que no tenía la chapa patente reglamentaria y registraba un pedido de secuestro vigente, por una causa por de robo calificado requerida por una dependencia de la comarca petrolera.

Finalmente, los efectivos policiales procedieron al secuestro de la motocicleta y a la demora del joven, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

Qué hacer ante un control vehicular en la vía pública

Desde las fuerzas de seguridad remarcan la importancia de respetar los controles vehiculares. Este tipo de acciones tienen como objetivo prevenir delitos, resguardar la seguridad vial y proteger a la comunidad.

En este sentido, se subraya la necesidad de acatar las indicaciones tanto de la Policía del Neuquén como de las demás fuerzas con jurisdicción en nuestra provincia, evitando maniobras evasivas que pueden derivar en consecuencias legales más graves y situaciones de peligro.

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