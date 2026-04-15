Un operativo de control realizado por personal de la División Motorizada de la Policía de Neuquén permitió incautar un vehículo con pedido de secuestro vigente en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Gregorio Álvarez, cuando efectivos detectaron una camioneta Chevrolet S10 estacionada sobre calle 15 y 7, obstruyendo el acceso a viviendas tipo monoblock.

Irregularidades en patentes y documentación

Al identificar el vehículo, los uniformados constataron que la patente trasera correspondía a otro rodado: una Jeep Renegade Sport.

Tras consultas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y con intervención del Centro de Análisis Criminal, se estableció además que ese dominio estaba vinculado a un Peugeot 208.

En paralelo, se verificó que el dominio exhibido en el parabrisas correspondía a una Chevrolet S10 radicada en General Roca, provincia de Río Negro.

Confirmación del pedido de secuestro

A partir de la comunicación con la Policía de Río Negro, se confirmó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente emitido por la Comisaría 21° de General Roca.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado a una sede policial, quedando a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes.