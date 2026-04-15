¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Control vehicular barrial

Secuestraron una camioneta en Neuquén: tenía tres patentes distintas

La Policía de Neuquén secuestró una Chevrolet S10 en el barrio Gregorio Álvarez tras detectar irregularidades en sus dominios. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde General Roca y quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 20:27
PUBLICIDAD
Recuperan pick-up con pedido de secuestro vigente.

Un operativo de control realizado por personal de la División Motorizada de la Policía de Neuquén permitió incautar un vehículo con pedido de secuestro vigente en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Gregorio Álvarez, cuando efectivos detectaron una camioneta Chevrolet S10 estacionada sobre calle 15 y 7, obstruyendo el acceso a viviendas tipo monoblock.

Irregularidades en patentes y documentación

Al identificar el vehículo, los uniformados constataron que la patente trasera correspondía a otro rodado: una Jeep Renegade Sport.

Tras consultas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y con intervención del Centro de Análisis Criminal, se estableció además que ese dominio estaba vinculado a un Peugeot 208.

En paralelo, se verificó que el dominio exhibido en el parabrisas correspondía a una Chevrolet S10 radicada en General Roca, provincia de Río Negro.

Confirmación del pedido de secuestro

A partir de la comunicación con la Policía de Río Negro, se confirmó que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente emitido por la Comisaría 21° de General Roca.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y trasladado a una sede policial, quedando a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD