Durante los patrullajes preventivos que la Policía del Neuquén desarrolla de manera permanente para prevenir el abigeato en zonas rurales, efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato de Junín de los Andes, realizaron un procedimiento que permitió demorar a un hombre y secuestrar restos de un animal vacuno recientemente faenado.

El operativo tuvo lugar durante la noche del lunes, sobre la Ruta Nacional Nº40, cuando el personal policial detectó un vehículo detenido sobre la banquina por un aparente desperfecto mecánico.

Tras retirarse el rodado del lugar y considerando antecedentes de hechos delictivos registrados en ese sector, los uniformados mantuvieron un dispositivo de vigilancia preventiva en las inmediaciones de un establecimiento rural.

Minutos después, los efectivos observaron a un hombre salir desde el interior del predio rural. Al ser identificado procedieron a su demora y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, quedando a disposición de la Justicia.

Como parte del procedimiento, se llevó adelante un rastrillaje en el establecimiento, donde fueron hallados distintos cortes cárnicos correspondientes a un animal vacuno recientemente faenado, además de una prenda de vestir con manchas presuntamente de sangre. Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la investigación.

La Fiscalía de Turno tomó intervención en el caso y dispuso las diligencias de rigor, entre ellas la documentación del lugar del hecho y la restitución de los restos cárnicos al responsable del establecimiento rural.

Finalizadas las medidas ordenadas por la autoridad judicial y al no hallarse nuevos elementos de interés para la causa, se dispuso la libertad del demorado.