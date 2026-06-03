Un hombre terminó detenido por abigeato agravado después de que la Policía encontrara seis vacas denunciadas como robadas apenas 24 horas antes. El caso se descubrió en Lamarque, cuando efectivos de la Brigada Rural detectaron una camioneta que transportaba animales y cuyo conductor intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados.

El procedimiento fue cerca de la Escuela 112, en la zona rural de Lamarque. Durante un control preventivo sobre la Ruta Nacional 250, los uniformados observaron una camioneta Chevrolet S-10 blanca que remolcaba un carro cargado con vacas. Cuando le ordenaron detenerse para una identificación de rutina, el conductor aceleró y se internó en una chacra ubicada a la altura del kilómetro 264.

Sin perderlo de vista, los efectivos ingresaron detrás del vehículo y fueron testigos de una escena que encendió todas las alarmas. El hombre descendió rápidamente de la camioneta, abrió el carro y liberó cuatro vacas dentro del predio. La maniobra llamó la atención de los policías, que inmediatamente le exigieron la documentación correspondiente para acreditar la procedencia de los animales.

Sin embargo, el hombre reconoció que no tenía ningún papel que respaldara el traslado. Como si eso fuera poco, las vacas coincidían con las características de animales denunciados como sustraídos el lunes por un productor de la región. Lejos de aclarar la situación, el sospechoso optó por retirarse caminando y dejó abandonados tanto la camioneta como el carro en el ingreso de la propiedad. Frente a ese escenario, la Fiscalía ordenó custodiar el lugar mientras se gestionaba una orden de allanamiento para avanzar sobre el campo.

Horas más tarde, la medida judicial terminó de confirmar lo que los investigadores sospechaban desde el primer momento. Durante el procedimiento, los policías encontraron los animales denunciados y el productor damnificado reconoció seis vacas como de su propiedad. Además, se secuestraron teléfonos celulares, municiones, una sierra eléctrica, la camioneta utilizada en la maniobra y el carro para transporte de hacienda.

El hombre que transportaba las vacas quedó detenido por orden de la fiscalía de turno que le formulará cargos por abigeato agravado en las próximas horas.