La batalla judicial por la denominada "secta rusa" sumó un nuevo capítulo. La defensa de Konstantin Rudnev, señalado como el presunto líder de una organización investigada por supuesta explotación sexual de mujeres en Bariloche, apeló la resolución que revocó su prisión domiciliaria y ordenó que continuara detenido.

El abogado Martín Sarubbi confirmó que presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación con el objetivo de revertir la medida. Según sostuvo, el fallo que devolvió a Rudnev a prisión es "arbitrario e infundado" y se apoya en una interpretación errónea sobre un eventual riesgo de fuga.

La presentación judicial busca que otra sala del máximo tribunal penal del país revise la decisión antes de que el expediente pueda llegar, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia. La estrategia de la defensa apunta a recuperar las condiciones que habían sido otorgadas previamente por la Justicia.

Hasta la revocación de la medida, Rudnev cumplía arresto domiciliario bajo estrictas condiciones: una caución de 30 millones de pesos, monitoreo mediante tobillera electrónica y prohibición absoluta de abandonar el país. Sin embargo, tras una presentación del Ministerio Público Fiscal, Casación Federal dejó sin efecto ese beneficio.

Lejos de bajar el tono, Sarubbi lanzó duras críticas contra la investigación. "Se montó una ficción y quedó en evidencia las importantes limitaciones con las que cuenta la sede fiscal de Bariloche para investigar un supuesto hecho como el que se ha elucubrado", afirmó en el escrito presentado ante la Justicia.

Además, el defensor insistió en que su cliente nunca incumplió ninguna de las condiciones impuestas durante el arresto domiciliario. "Contra ese hecho absolutamente objetivo no hay nada que los jueces o el MPF hubieran podido alegar. Es más, se han desentendido absoluta y arbitrariamente de ese hecho", sostuvo.

La defensa también cuestionó uno de los elementos que generó repercusión durante la investigación. Según Sarubbi, las pastillas secuestradas a dos mujeres rusas vinculadas al expediente fueron analizadas y "no contenían, de ninguna manera, ninguna sustancia estupefaciente". Mientras tanto, la causa continúa avanzando y mantiene a Rudnev como el único detenido de un expediente que sigue generando fuerte impacto en Bariloche y en todo el país.