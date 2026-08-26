Un depravado de 51 años fue condenado a 10 años de prisión efectiva después de reconocer su culpabilidad por haber violado a la hija de su expareja durante tres años, desde que la adolescente tenía 13 años hasta que cumplió 16. El abusador llegó detenido a la audiencia y, mediante un acuerdo de juicio abreviado, aceptó los hechos y la pena pactada, evitando así un juicio oral tradicional y negociar una pena un tanto menor. La condena comenzó a ejecutarse de inmediato.

El caso ocurrió en Villa Regina y la acusación describió una situación que se exendió durante años y en dos domicilios. De acuerdo con la fiscalía, el padrastro aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con la adolescente, quien estaba bajo su cuidado, para cometer los abusos.

Además, la investigación sostuvo que el violador se valía de la enorme diferencia de edad, de su posición de preeminencia y de su superioridad física. Pero había otro elemento que, según la acusación, le permitía mantener la situación en silencio: amedrentaba a la adolescente para que no contara lo que estaba ocurriendo.

La historia llegó a una definición judicial en un juicio abreviado. El hombre, que permanecía bajo prisión preventiva desde mayo de 2025 después de ser detenido durante un allanamiento, reconoció expresamente su responsabilidad penal y aceptó la calificación de abuso sexual con acceso carnal agravado.

De esta manera, la fiscalía y la defensa penal pública acordaron una condena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. El acuerdo contó con el consentimiento de la víctima a través de su madre y con la intervención del defensor de menores. El Tribunal Colegiado finalmente homologó el juicio abreviado y dictó la sentencia.

Así, el acusado obtuvo una salida procesal que evitó la realización de un juicio oral completo y quedó condenado a la pena acordada. La fiscalía y la defensa, además, renunciaron a los plazos procesales, por lo que los 10 años de prisión comenzaron a correr inmediatamente.

Pero detrás del acuerdo hubo una investigación que reunió una importante cantidad de elementos. Entre ellos se encuentra el testimonio de la adolescente en Cámara Gesell, una herramienta destinada a evitar la reiteración innecesaria del relato de una víctima menor de edad durante el proceso judicial. A eso se sumaron informes del Servicio Social y de Salud Mental del hospital de Villa Regina, donde se activó el protocolo correspondiente ante la presunción de abuso sexual. También fueron incorporadas actuaciones de la SENAF y de la Oficina de Atención a la Víctima.

Por otra parte, el expediente reunió pericias psicológicas y sociales realizadas por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense, además del trabajo del Gabinete de Criminalística y documentación vinculada con la atención médica de la adolescente. También fueron incorporados estudios de laboratorio y testimonios médicos mencionados por la fiscalía durante la audiencia como parte del conjunto de evidencias reunidas durante la investigación.

En ese contexto, el allanamiento realizado en mayo de 2025 terminó siendo otro de los puntos determinantes del expediente. Fue durante ese procedimiento que el acusado fue detenido y quedó preso con prisión preventiva.

Finalmente, el hombre aceptó ante la Justicia la responsabilidad por los hechos que se le atribuían. La condena de 10 años de prisión efectiva puso fin a la acusación en su contra y abrió ahora una etapa completamente distinta: deberá cumplir la pena en una cárcel y, además, será incorporado al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

Sin embargo, el expediente todavía no quedó completamente cerrado. El hermano de la víctima continúa imputado en la misma causa por un hecho diferente, acusado de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente.

A diferencia del hombre que acaba de ser condenado, este segundo imputado no tiene una condena. Permanece sujeto a estrictas medidas cautelares mientras avanza el proceso penal en su contra.