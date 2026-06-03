Una pareja fue acusada de cultivar, acopiar y fraccionar cannabis sativa para su comercialización en Rincón de los Sauces. Ambos fueron detenidos durante los operativos que desarticularon una red narco en la región de Vaca Muerta.

La fiscal del caso, Eugenia Titanti, fue la encargada de llevar adelante la acusación. Junto con el asistente letrado Luciano Vidal solicitaron la prisión preventiva para ambos por un plazo de cuatro meses, lo que fue avalado por el juez de garantías Juan Pablo Encina. El magistrado además fijó el plazo de investigación y dispuso mantener clausurada la vivienda allanada durante ese mismo período

Cultivaban utilizando invernaderos de interiores

La investigación del Ministerio Público Fiscal pudo determinar que ambas personas desarrollaban la actividad en una vivienda del barrio La Falda. En el lugar habían dispuesto varios invernaderos para cultivar cannabis, la cual era procesada, fraccionada y almacenada para su comercialización.

El Ministerio Público Fiscal en conjunto con funcionarios de Seguridad del gobierno provincial expuso los resultados de los allanamientos.

El allanamiento se concretó este lunes 2 de junio, y allí se pudo secuestrar más de 5 kilos de cannabis sativa distribuidos en frascos, recipientes y bolsas; cientos de semillas de distintas variedades; 28 macetas con semillas germinando; dos balanzas digitales; una libreta con anotaciones de interés para la investigación; teléfonos celulares y equipamiento destinado al cultivo en interiores.

Los investigadores encontraron varias armas de fuego y cientos de municiones

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron cuatro armas de fuego y 154 municiones de distintos calibres. Si bien una de las armas contaba con documentación de tenencia, la fiscalía sostuvo que tres de ellas tenían la numeración limada o suprimida y que ninguno de los imputados estaba autorizado para poseerlas. También se encontró un sistema de videovigilancia compuesto por ocho cámaras orientadas hacia el exterior de la vivienda.

Un dato llamativo que destacó la fiscal Titanti es que una de las personas estaba inscripta en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), pero ello no la habilita a las conductas investigadas en la causa. Tanto la cantidad de sustancia secuestrada como el volumen de semillas y plantines encontrados, la presencia de balanzas, elementos de fraccionamiento y el armamento no se condicen con los fines medicinales y terapéuticos del Reprocann.

En concreto, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a ambos imputados los delitos de siembra y cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra; y encubrimiento por receptación dolosa, todo ello en calidad de coautores.