Tras la crecida de los ríos provocada por el fuerte temporal de lluvias que afectó a la cordillera la semana pasada, las consecuencias todavía se hacen sentir en distintos sectores de la región. En ese contexto, un gran despliegue permitió rescatar a 12 caballos que habían quedado aislados por el aumento del caudal del río Chimehuín, en el sector conocido como Isla Tosca Blanca, cerca de Junín de los Andes.

El operativo se llevó adelante durante la tarde del martes 6 de octubre y se extendió durante varias horas, entre las 15 y las 19. Hasta el lugar llegaron efectivos de la División Brigada Rural y Abigeato – Zona Sur, junto con personal de Bomberos, para trabajar de manera coordinada y poner a salvo a los animales.

Brigadistas rurales y bomberos trabajaron juntos durante horas para poner a salvo los caballos.

Un operativo contrarreloj

Los caballos habían quedado en una zona aislada como consecuencia de la crecida del río, por lo que los equipos debieron avanzar con cuidado para poder acercarse y comenzar las tareas de rescate. Los integrantes de la Brigada Rural montada realizaron el arreo de los animales, mientras que los Nadadores Profesionales del Cuerpo de Bomberos colaboraron durante el procedimiento.

Brigadistas rurales y bomberos trabajaron durante varias horas para ponerlos a salvo y devolverlos a su propietario.

El trabajo conjunto permitió sacar a los 12 caballos del sector comprometido y trasladarlos hacia un lugar seguro. Fueron varias horas de esfuerzo y coordinación para completar una tarea que tenía como principal objetivo evitar que los animales quedaran expuestos a las consecuencias de la crecida.

Un final feliz después de la crecida

Finalmente, el operativo terminó de la mejor manera: los 12 caballos fueron rescatados y entregados nuevamente a su propietario, que pudo volver a tenerlos bajo su cuidado. La intervención dejó así un final feliz después de una situación generada por el temporal y las crecidas que todavía afectan a distintos sectores de la cordillera.

El propietario recuperó los 12 caballos tras el exitoso operativo desplegado por los rescatistas.

El procedimiento también mostró la importancia del trabajo coordinado frente a las consecuencias que dejan los fenómenos climáticos. Brigada Rural y Bomberos unieron sus esfuerzos para completar con éxito el rescate y poner a salvo a toda la hacienda.