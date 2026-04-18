La investigación por la muerte de un trabajador en el yacimiento La Calera sumó un dato central. Según la autopsia preliminar, el hombre falleció por un infarto de miocardio.

El informe fue remitido al Ministerio Público Fiscal por el Cuerpo Médico Forense, que intervino tras el hallazgo registrado en el área petrolera cercana a Añelo, en Neuquén.

El trabajador había sido encontrado sin vida en su habitación luego de no presentarse a cumplir su turno habitual. A partir de esa situación, compañeros dieron aviso y se activó el protocolo interno del predio.

La pericia médica aportó la primera definición

La conclusión preliminar permite orientar la investigación y, en principio, ubica la causa del fallecimiento en un evento cardíaco. De todos modos, el expediente seguirá abierto hasta completar los estudios complementarios y las actuaciones correspondientes.

Durante las primeras horas, el caso estuvo rodeado de hermetismo y presencia policial en el yacimiento, mientras se preservaba el lugar y avanzaban las tareas judiciales.

La Calera es uno de los desarrollos importantes dentro de Vaca Muerta y concentra movimiento constante de personal propio y contratistas. Por eso, la noticia generó fuerte repercusión entre trabajadores del sector y en Añelo.

El operario cumplía tareas para una firma tercerizada vinculada a servicios dentro del campamento. La empresa y organismos intervinientes avanzaron con las comunicaciones a la familia y el acompañamiento interno.

Con la autopsia preliminar incorporada, la causa entra ahora en una etapa administrativa y judicial enfocada en cerrar los informes pendientes.