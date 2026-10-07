La Policía sorprendió a un hombre mientras manipulaba cables en el predio del Club Los Pumitas, ubicado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió este martes 6 de octubre al mediodía y el sospechoso intentó escapar por un agujero que había realizado en el cerco perimetral.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 19°, que realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona cuando observó a una persona vestida con ropa oscura dentro del predio ubicado en inmediaciones de las calles El Chocón y Tronador.

Los efectivos advirtieron que el hombre se encontraba manipulando cables pertenecientes al sistema de alumbrado de una de las canchas. Al notar la presencia policial, intentó retirarse rápidamente del lugar utilizando un orificio que había realizado en el cerco que rodea las instalaciones del club.

De la cárcel a la calle

Ante esta situación, los policías lograron interceptarlo y procedieron a identificarlo. Al consultar sus datos a través del Centro de Análisis, constataron que el hombre registraba antecedentes, por lo que fue trasladado a la Comisaría 19° para continuar con las actuaciones correspondientes.

La intervención policial permitió además recuperar la zona donde se encontraban los cables que habrían sido objeto del intento de sustracción. El episodio quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al predio y la manipulación del tendido eléctrico.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, el hombre fue notificado de su imputación por el delito de tentativa de robo. Luego de cumplir con las diligencias correspondientes, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a las actuaciones judiciales que continúen a partir de ahora.