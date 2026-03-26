Una fábrica clandestina de agua envasada fue clausurada durante la mañana de este miércoles en Centenario. El lugar funcionaba en una vivienda de la calle Ingeniero Ballester.

Desde Provincia habían advertido al municipio para que retire del mercado el agua envasada que no tenía la habilitación correspondiente. Finalmente, desde fiscalía autorizaron a realizar el allanamiento de las últimas horas.

Encontraron bidones y una sala con maquinaria

En el operativo participaron inspectores del área de bromatología de la municipalidad, además de personal del juzgado de faltas y de la Comisaría 5º. En total, 143 bidones vacíos y 40 dispensadores manuales fueron secuestrados.

Además, una sala con maquinaria quedó clausurada. Yésica Torres, secretaria de Tránsito, Transporte y Bromatología destacó que se utilizaban registros falsificados para la comercialización.

Aún no hay información certera sobre el destino que tenía el producto elaborado de forma irregular, pero sospechan que eran ofrecidos por páginas web y redes sociales. Vecinos de la zona resaltaron que se veía movimiento de camiones con bidones sin identificación.